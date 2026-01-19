CAN/Sacre du Sénégal : Diomaye salue «une victoire historique» face «à l’adversité et sous une pression immense»

Le Président du Sénégal, Diomaye Faye, a salué dimanche soir «une victoire historique» face «à l’adversité et sous une pression immense», après que les Lions de la Teranga ont remporté la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) au Maroc.



Pour le Président, les footballeurs sénégalais, en battant en prolongation les Marocains (pays organisateur), ont «brillamment accompli» leur mission «au terme d’un match épique, en hissant les couleurs du Sénégal au sommet du football africain».



En poursuivant, il a assuré que «le Sénégal est fier» et «sera toujours reconnaissant» à Sadio Mané et à ses coéquipiers, qui ont «livré un combat héroïque, fait de courage, de discipline et de solidarité».



Pour rappel, après sa première étoile obtenue en février 2022, le Sénégal vient de décrocher sa deuxième coupe et s’inscrit dans la short liste des pays africains ayant réalisé un doublé.