Lutte - Drapeau du Chef de l’Etat : Dakar réalise un triplé historique et rafle 3 des 5 médailles d’or

La région de Dakar conserve son titre. Après 2018, 2022 et 2023, la sélection de la capitale vient de remporter son quatrième titre du Drapeau du chef de l'État par équipes, en battant Fatick (3-2). Dakar réalise un triplé successif inédit.



Dakar rafle 3 des 5 médailles d’or



On connaît les noms des nouveaux champions du Sénégal en lutte sans frappe. Il s'agit de Cheikh Sadibou Sarr de Fatick (66 kg), Mbaye Diop de Dakar (76 kg), Siny Sembène de Dakar (86 kg), El Hadji Ndiaye de Dakar (100 kg) et Cheikh Diagne de Kaffrine (+100 kg). Siny Sembène dit Siny Bargny a réalisé le doublé, puisqu'il a été sacré dans la même catégorie en 2023, à Saint- Louis.





Avec Sunu Lamb