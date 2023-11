Lutte - Lac de Guiers 2 aux lutteurs VIP: "Ils ont peur de m'affronter, ils ont peur que je devienne roi des arènes"

Vainqueur lors du combat du 19 novembre dernier, Lac de Guiers 2 demande qu'une chose, c'est de lutter contre le vainqueur du combat royal entre Modou Lo et Boy Niang. Le puncheur du Walo prévient ses adversaires.



Désigné vainqueur par avertissement Lac de Guiers 2 peut désormais savourer sa victoire en toute quiétude. Il avait vu sa victoire être contestée par Siteu dont le manager avait déposé un recours au Cng (Comité national de gestion de la lutte) soulignant que Lac 2 avait lui aussi effectué une sortie délibérée, ce qui nécessitait un avertissement à son encontre.



En statuant sur l'affaire, le Cng n'a pas répondu favorablement au camp de Lansar. Siteu espérait que le Cng lui aurait donné raison. Mais la Commission de règlement de discipline du Cng n’a pas donné une suite favorable à Siteu. Elle a conforté le verdict de l’arbitre qui avait déclaré Lac 2 vainqueur dans l’enceinte.





Le puncheur du Walo ravi de la décision du Cng a fait une révélation de taille en confiant qu'il ne va plus lutter avec les jeunes.

"C'est bon ! J'ai suffisamment lutté avec les jeunes. Ils ont beau essayer mais ils ne peuvent pas me battre. Alors que de mon temps, je battais ceux qui étaient plus âgés que moi. Maintenant, je veux combattre avec les grands de la lutte", dit-il dans un entretien accordé au journal Les Echos. Du moment que j'ai atteint le sommet il me faut un combat royal", dit-il.



Nonobstant la revanche qu'il doit accorder à Tapha Tine, Lac 2 attend l'avis de son staff pour son prochain adversaire mais privilégie le vainqueur du combat entre Boy Niang et le roi des arènes Modou Lo.



"Pour Tapha Tine je l'ai déjà battu, mais s'il demande une revanche, ce sera avec plaisir", déclare Lac 2.



Profitant de la tribune qui lui est offerte, Lac 2 précise qu'il a la prétention d'aller récupérer la couronne de roi des arènes sur la tête du prochain vainqueur du combat entre Modou Lo et Boy Niang. Battu par Modou Lo par décision arbitrale et vainqueur de Boy Niang par décision arbitrale, Lac 2 attend fermement le vainqueur.



"Je ne suis plus jeune et j'ai fait beaucoup de choses dans la lutte. Ce qui me reste c'est de gagner le titre du roi des arènes. Si j'ai un combat royal, je ne cracherai pas dessus. Ce qui me reste dans ma carrière, c'est un combat royal. Je ne compte pas descendre au bas de l'échelle pour lutter avec les poussins", déclare Lac 2.



Très confiant, il avertit même les lutteurs qui se battent pour le titre de roi des arènes. "On dirait même qu'ils ont peur de m'affronter. Ils ont peur que je gagne le titre et si j'y parviens, ils auront d'énormes problèmes pour le récupérer", soutient Lac de Guiers.