Lutte : Makane Mbengue et Lac de Guiers 2 avertis, suspension confirmée pour Ada Fass

La Commission Règlement et Discipline (CRD) a rendu ses décisions concernant plusieurs dossiers impliquant le promoteur Makane Mbengue, ainsi que les lutteurs Lac de Guiers 2 et Ada Fass.



Le 1er décembre dernier, Makane Mbengue, patron de Gaston Productions, avait organisé un face-à-face à Abidjan entre Reug Reug et Boy Niang 2, lors duquel il avait également annoncé un combat entre Lac de Guiers 2 et Ada Fass. Cependant, cette cérémonie a été tenue sans l’autorisation préalable du Comité national de gestion de lutte (CNG), ce qui a conduit à la convocation des parties concernées par la CRD.



Au cours de leur audition, Makane Mbengue et Lac de Guiers 2 ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. Tous deux ont présenté des excuses et plaidé pour la clémence. Après délibération, la CRD a décidé d’infliger un avertissement ferme à Gaston Productions et au lutteur Lac de Guiers 2, selon le quotidien sportif Record.



Suspension d’Ada Fass maintenue



Contrairement à Makane et Lac 2, Ada Fass a écopé d’une sanction plus lourde. Convoqué pour les mêmes faits, le lutteur a été jugé coupable d’avoir déclenché les incidents à Abidjan en attaquant en premier son adversaire. En conséquence, sa suspension d’un an, effective jusqu’au 2 juillet 2025, a été maintenue.



Lundi dernier, Ada Fass s’était rendu au CNG pour rencontrer le président Malick Ngom et demander une grâce. Cependant, cette requête a été rejetée, et la CRD a décidé qu’il purgerait intégralement sa peine.