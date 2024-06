Lutte avec frappe : Gris Bordeaux vs Ama Baldé et autres duels de haut vol, ce dimanche

Les amateurs de lutte auront droit à des duels explosifs le dimanche 30 juin 2024, avec de grands combats, dont Ama Baldé / Gris Bordeaux, Ada Fass / Gouye Gui, Zoss / Lys Ndiago, Armée Bène Barack / Ndiguël, Gakou 2 / Boul Laal, Tapha Guèye 2 / Madji Madji 2, Papa Bari Bari / Bou Siteu.



Ce dimanche s'annonce particulièrement intense avec plusieurs duels explosifs en lutte avec frappe. Dans le grand combat, Gris Bordeaux va défier Ama Baldé. C'est sans doute le plus grand derby de cette fin de saison.



Ama Baldé, qui a récemment subi une défaite contre Modou Lô, doit impérativement remporter ce combat s'il veut maintenir sa position parmi les grands de sa génération. En effet, il n'a jamais enchaîné deux défaites consécutives dans sa carrière et une victoire est cruciale pour lui.



De son côté, Gris Bordeaux n'a pas goûté à la victoire depuis neuf ans, depuis sa victoire sur Mohamed Ndao en 2015. Malgré cette série de défaites, il reste un adversaire redoutable, et une victoire sur Ama Baldé pourrait marquer son retour parmi les leaders de la lutte sénégalaise.



Ce combat est donc très symbolique pour les deux lutteurs. Pour Ama Baldé, c'est une question de maintien au sommet, tandis que pour Gris Bordeaux, c'est l'occasion de prouver sa valeur et de renverser la tendance après une longue période sans victoire.



Les passionnés de lutte sénégalaise attendent avec impatience ce "mortal kombat" qui se déroulera à l'Arène nationale ce dimanche, à l’Arène nationale.



En lever de rideau de Gris / Ama, les amateurs auront droit à des chocs de feu. Le jeune Ada Fass va défier Gouye Gui, ce dimanche.



Ada Fass a remporté sa dernière sortie contre Zoss tandis que Gouye Gui, n’a plus lutter depuis sa défaite contre Reug Reug.

Zoss, un lutteur expérimenté et qui a fait ses preuves dans le milieu, fera face à Lys Ndiago, un jeune lutteur très populaire, qui cherche à marquer sa place parmi les grands.