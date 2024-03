Lutte avec frappe : le combat Reug Reug – Boy Niang 2 ficelé pour le 1er janvier 2025

Gaston Productions vient de monter deux belles affiches : Reug Reug – Boy Niang 2 et Jackson Jr / Lac Rose. Le premier se tiendra en janvier 2025, alors que l’autre pourrait se tenir en fin de saison.



La structure Gaston Productions frappe fort. Le combat choc entre Reug Reug (Thiaroye-sur-Mer) et Boy Niang 2 (Boy Niang) est officiel. Après avoir ferré Reug Reug, Makane Mbengue et ses collaborateurs étaient en négociations avec de camp de Boy Niang 2 (Boy Niang). C'est finalement vendredi que les deux camps sont tombés d'accord, informe le quotidien sportif Sunu Lamb.



Les deux lutteurs sortent de fortunes diverses. En effet, effet, la Foudre de Thiaroye avait surpris Bombardier de Mbour le 24 décembre 2023. De son côté, le « Thiapa- thioli » de Pikine avait raté le combat royal devant Modou Lo de Rock Energie le 1 janvier 2024.



Le combat se tiendra le 1 janvier 2025 à l'Arène nationale de Pikine, informe le fils de Gaston Mbengue.



Jackson Jr / Lac Rose en fin de saison !



Ce n'est pas tout. En effet, Gaston Productions a aussi ficelé un autre grand combat entre Jackson Jr (Guédlawaye Mbollo) et Lac 2 (écurie Fass-Ndakaru). Jackson ir sort d'une belle victoire obtenue devant Sokh de Pikine (écurie Xam Sa Cossan), alors que Lac Rose a été tenu en échec par Fils de Bala de Guédiawaye (écurie Balla Gaye).



Selon le journal, ce combat se tiendra cette saison en tête affiche de la 3e journée du Championnat de lutte avec frappe (CLAF).