Lutte contre l’orpaillage clandestin : les forces de défense et de sécurité saisissent d’importants équipements dans la région de Kédougou

La Zone militaire numéro 4, couvrant les régions de Tambacounda et de Kédougou, a mené l’opération Kéniéba le 12 novembre 2026 en étroite collaboration avec la Gendarmerie nationale pour sécuriser l'espace frontalier et contrer les activités criminelles, rapporte un communiqué de l'armée.
Ces actions coordonnées ont permis de neutraliser ce vendredi 13 novembre 2026 un site d’orpaillage clandestin implanté dans le secteur de Tomoroadji, situé au nord de Moussala dans la région de Kédougou, précise la même source.
Les forces de défense et de sécurité ont saisi un important matériel composé de vingt moteurs servant aux équipements de broyage et de séparation, neuf motopompes, vingt et un réservoirs d'eau ainsi que divers autres équipements logistiques, indique le communiqué militaire.
Les opérations de sécurisation se poursuivent activement dans la zone frontalière pour éradiquer les foyers d'orpaillage illégal, conclut le document.
Ces actions coordonnées ont permis de neutraliser ce vendredi 13 novembre 2026 un site d’orpaillage clandestin implanté dans le secteur de Tomoroadji, situé au nord de Moussala dans la région de Kédougou, précise la même source.
Les forces de défense et de sécurité ont saisi un important matériel composé de vingt moteurs servant aux équipements de broyage et de séparation, neuf motopompes, vingt et un réservoirs d'eau ainsi que divers autres équipements logistiques, indique le communiqué militaire.
Les opérations de sécurisation se poursuivent activement dans la zone frontalière pour éradiquer les foyers d'orpaillage illégal, conclut le document.
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