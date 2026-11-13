Téléphonie mobile: les tarifs mobiles reculent de 15,6 pour cent sur un an

Selon un rapport de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, les tarifs de la téléphonie mobile gardent une stabilité globale au cours du troisième trimestre de l'année 2026 face à la période antérieure, car l'indice des prix ne présente aucune variation. Cette publication officielle précise « la poursuite de la phase de stabilisation des tarifs sur le secteur » après des baisses au quatrième trimestre de l'année 2025 de -5,3 pour cent et au premier trimestre de l'année 2026 de -10,2 pour cent.



Cette stabilité s'explique par l'absence de variation des tarifs des offres qui figurent dans le calcul de l'indice au cours du trimestre, aussi bien chez les opérateurs de réseaux mobiles Orange, Yas et Expresso que chez l'opérateur virtuel Promobile.



En glissement annuel, l'indice recule de -15,6 pour cent, ce qui exprime une diminution générale des tarifs des services mobiles en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2025. Cette évolution vient principalement de l'opérateur Orange, dont les tarifs baissent de -24,5 pour cent, ce qui apporte une contribution de -14,8 points. Les opérateurs Yas et Expresso participent aussi, dans une moindre mesure, au recul de l'indice face à la même période antérieure, avec des diminutions respectives de -1,8 pour cent et de -3,5 pour cent, ce qui donne des contributions de -0,6 et de -0,2 point de pourcentage. Par contre, l'opérateur Promobile montre une hausse de ses tarifs de 1,5 pour cent, alors que sa contribution en point de pourcentage reste nulle sur la même période à cause d'une part de secteur assez faible.