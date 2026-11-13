Rumeur de vols d’enfants à Touba : le créateur de contenu « Capo bou Touba » en garde à vue au commissariat de Ndamatou

Les éléments du commissariat d'arrondissement de Ndamatou ont interpellé ce vendredi le créateur de contenu et artiste-comédien connu sous le pseudonyme « Capo bou Touba » pour « diffusion de fausses nouvelles et mise en danger de la vie d'autrui », rapporte le site d'information Seneweb.



Cette arrestation fait suite à une rumeur persistante sur les réseaux sociaux au sujet d'un véhicule tout-terrain noir avec à son bord de présumés ravisseurs d'enfants, dont une femme en possession d'un cadenas, qui a provoqué une vive psychose au sein des populations. Ce climat de méfiance a mené à la prise à partie de techniciens étrangers en mission pour un opérateur téléphonique ce jeudi après-midi à Poulailler, près de Nguiranène, précise Seneweb.



Une foule en colère a encerclé cette équipe venue de Dakar et a endommagé leur voiture noire dans l'intention de les lyncher, avant une intervention rapide des forces de l'ordre qui ont sécurisé et exfiltré les agents munis de leur ordre de mission. Au cours de cette opération policière, le mis en cause a filmé et commenté la scène en prétendant l'arrestation de voleurs d'enfants à Touba, avant de publier la séquence sur son compte TikTok dans le but d'accroître son audience et son nombre d'abonnés, indique la même source.



Les policiers ont placé le TikTokeur en garde à vue dans les locaux du commissariat de Ndamatou, alors que la séquence a disparu de son compte ce vendredi. Le prévenu encourt un déferrement devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel lundi prochain, sauf modification du calendrier judiciaire, conclut Seneweb.