Lutte contre la covid-19 dans les établissements scolaires : 1,58 milliard FCFA décaissés

L’Etat du Sénégal, en partenariat avec le projet d’amélioration de la qualité de l’éducation de base et de la banque mondiale, a dégagé près de 1,58 milliard FCFA, pour lutter contre le coronavirus, suite à la découverte de cas dans certains établissements scolaires.



Selon ‘Source A’, cette sommes allouée aux autorités académiques et aux écoles coraniques est destinée à l’achat de masques, de gels hydro-alcooliques, entre autres. Les écoles coraniques ne bénéficieront que 58 millions FCFA.



Par souci de transparence, l’argent ne sera pas remis en espèces aux chefs d’établissement. Il sera versé dans un compte. Chaque établissement sera doté en fonction de son effectif et de ses besoins. Pour l’acquisition des kits sanitaires, le gouvernement exige des bénéficiaires de faire leurs achats chez les commerçants agrées.