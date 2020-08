Lutte contre la covid19 : les vérités de Eva Marie Coll Seck lors de la réunion du Conseil présidentiel

L’ancien ministre de la Santé et de l’action sociale, Eva Marie Coll Seck a pris part jeudi au Conseil présidentiel sur la gestion de la maladie à coronavirus. Lors de cette réunion présidée par le chef de l’Etat Macky Sall, elle a estimé que l'approche communautaire aurait dû exister dès le départ.



« L'approche communautaire, dont on parle, c'est une approche qui est venue en cours de route. Mais, c’est une approche qui aurait dû exister dès le départ. Aujourd'hui, tous les pays disent : on fait l'approche communautaire », a-t-elle dit devant le chef de l'État.



La répartition dans le temps des différentes mesures à prendre a suscité des interrogations chez l'ancien ministre de la Santé : « Quand faire l'approche communautaire ? Comment on l'a fait ? À quel moment on l'a fait ? Pour la prise en charge des cas graves et la réflexion sur les comorbidités, à quel moment on en a parlé ? À quel moment on a vraiment pris cela en charge ? »



Éva Marie Coll est revenue sur « ce qui pourrait nous amener à un résultat satisfaisant ». « Les stratégies peuvent être les mêmes, mais il faut qu'on sache qu'il y a des séquences importantes. Il y a un timing important. Mais, il y a aussi la nécessité de faire les choses souvent en même temps. C’est ça qui nous amènera à un résultat (satisfaisant) », a-t-elle préconisé.