Lutte contre le #COVID 19 : Oumar Guèye décaisse 25 millions FCFA et les femmes parlementaires 2 millions FCFA

Les actions solidaires se multiplient dans la lutte contre le coronavirus au Sénégal. Le ministre de la Santé et de la l’Action Sociale Abdoublaye Diouf Sarr a reçu, ce mardi, d’importants lots médicales et sanitaires d’une valeur de 27 millions FCFA, provenant du maire de Sangalkam, Oumar Guèye et de la délégation du collectif des femmes parlementaires.



« Des matériels sanitaires et médicaux d’une valeur de 25 millions de Franc Cfa ont été remis au ministre de Santé. C’est notre contribution en tant que commune et maire de Sangalkam sur cet appel solennel du chef de l’Etat Macky Sall pour lutter contre le Coronavirus. Et je voulais en profiter pour féliciter Abdoulaye Diouf Sarr qui, depuis, ce fléau sur instruction du président de la République est toujours sur le terrain », soutient le maire de Sangalkam Oumar Guèye.



La délégation du collectif des femmes parlementaires au nombre 71 femmes ( du pouvoir, non inscrits et de l'opposition) sans distinction de parti ou de coalition, n'a pas été en reste sur cette lutte. A sa tête, la députée Awa Gueye Diop a également remis au ministre leur participation qui s'élève à deux (2) millions de franc CFA



"Notre rôle en tant que députée nous oblige nécessairement d'accompagner la population. Nous avons deux missions. Conscientisation et sensibilisation. De ce fait une enveloppe symbolique de 2 millions de francs est remise au ministre pour la lutte. Ce n'est plus une affaire d'Etat mais une affaire de tous", déclare t-elle.



Des vagues de soutiens accueillis à sa juste valeur par le ministre de Santé et de l'Action Sociale « Vous avez compris l'appel du chef de l'État, nous sommes face à un défi de remporter la guerre du Corona. Que les maires et députés s'associent dans la lutte, dans l'information, dans la communication et également dans le combat », a commenté le ministre