Lutte contre le Cancer: plus de 1000 femmes dépistées à Dagana et Podor par la LISCA ET DP World

La Ligue sénégalaise de lutte contre le Cancer (Lisca) et Dp World Dakar, opérateur du terminal à conteneurs, ont initié des séances de consultations gratuites du cancer dans les départements de Podor et de Dagana. Près de 1000 femmes ont bénéficié de cette action relative à la campagne octobre rose et 70 sages-femmes formées au dépistage du cancer du col de l’utérus à l’IVA/ l’IVL.



Les départements de Podor et de Dagana ont reçu, du 08 au 13 octobre, la caravane de la Ligue sénégalaise de lutte contre le Cancer (Lisca) accompagnée par DP World Dakar pour un financement de 25.000.000 FCfa.



Dans le cadre de cette campagne «Octobre Rose», les initiatrices ont offert une consultation gratuite à près de 1000 femmes vivant dans ces zones défavorisées, notamment 308 à Podor et 575 à Dagana, dans les districts sanitaires des mêmes localités.



Dans la foulée, elles ont procédé à une formation destinée aux sages-femmes sur les techniques de dépistage du cancer du col de l’utérus par Inspection Visuelle à l’Acide Acétique et au Lugol et au traitement par cryothérapie.