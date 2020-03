Lutte contre le Covid-19 à Kédougou : les populations de Saraya vivent mal l’Etat d’urgence

À Saraya c’est le silence total dans ce département qui compte autant de site d’orpaillage. Tout est au ralenti. Mais conscient de l’évolution de ce virus, qui fait autant de mort à travers le monde, le Président du Conseil Départemental et son équipe ont pris d’importantes mesures.



« Des mesures ont été très rapidement prises par rapport aux activités d’orpaillage dans le département de Saraya. Des sensibilisations, des tournées ont été effectuées par l’ensemble des autorités territoriales : le Dem Dikk, c’est terminé, et les gens sont restés sur place. Le matériel est composé de 150 cartons de madar, 75 cartons d’eau de javel, et de 350 paquets de savon. Ce qui fait un total de 3 012 000 F CFA plus une enveloppe de 500 000 F CFA que le Conseil Départemental à voulu participer à l’appel du président de la République Macky Sall. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaires de venir apporter ce soutien au comité départemental de lutte contre le covid-19 », a déclaré Antoine Mballo le préfet du Saraya, livre Walf radio.