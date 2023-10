Lutte contre le cancer au Sénégal: Bougane Gueye Dany s'engage et devient un parrain de la Lisca

Bougane Guèye Dany, leader de la Coalition « Gueum Sa Bopp » et candidat à la présidentielle de 2024, a publiquement affiché son engagement dans la lutte contre le cancer en devenant le parrain officiel de la Ligue sénégalaise contre le cancer (Lisca).



Une annonce qui a été faite lors d’une randonnée pédestre de sensibilisation contre le cancer. La motivation derrière cet engagement émane d’une tragédie personnelle, la perte de son épouse, Momy Seck, Directrice générale de D’Média et fille de la légendaire star de la musique sénégalaise, Thione Seck. Bougane Guèye Dany a levé le voile sur son implication longtemps discrète dans cette cause vitale, expliquant que la maladie dévastatrice du cancer, touchant de nombreuses vies sénégalaises, l’a poussé à agir publiquement.



Au cours de cette randonnée pédestre, Bougane Guèye Dany a partagé son expérience personnelle avec émotion. Il a souligné le fardeau financier écrasant que représente le traitement du cancer pour les patients et leurs familles au Sénégal, où plus de 80% des malades ne peuvent pas supporter les coûts liés à leur traitement.



Le leader politique a appelé l’État sénégalais à intervenir de manière décisive en prenant intégralement en charge ces dépenses, surtout dans un pays où de nombreuses familles luttent pour joindre les deux bouts au quotidien.



L’homme politique a également plaidé en faveur de la création urgente de nouveaux centres de traitement et de prise en charge à travers le pays. Il a mis en exergue le rôle central des femmes dans cette lutte, soulignant leur dévouement et leur contribution inestimable. Il a également salué l’implication continue d’autres Sénégalais dans cette cause cruciale. Bougane Guèye Dany a enfin réaffirmé sa détermination à jouer un rôle actif dans la sensibilisation, la collecte de fonds et les efforts visant à améliorer l’accès aux soins pour les personnes touchées par le cancer.