Lutte contre le coronavirus : Hélène Tine évoque les incohérences du gouvernement sénégalais

L'ex-députée Hélène Tine a évoqué dimanche sur la RFM, les incohérences du gouvernement sénégalais dans la lutte contre le coronavirus, faisant allusion à la tenue du Salon international de l’artisanat à Dakar, pendant que d’autres événements ont été annulés.« On ne peut pas dire que l’agenda officiel est reporté et en même temps, deux jours après, aller ouvrir le Salon international de l’artisanat à Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Ca, c’est une grande incohérence », a dit Hélène Tine, lors de l’émission Grand Jury sur la RFM.Elle a rappelé que ce sont beaucoup d’étrangers qui viennent dans ce salon. La députée dit avoir entendu des gens qui ont visité le Salon, soutenir qu’il n'y a aucune disposition pour permettre aux visiteurs et aux exposants de se prémunir face au coronavirus.Le fait que le président de la République, Macky Sall, ait suspendu tout son agenda et aller lui-même ouvrir ce Salon, ne passe pas dans la tête de Mme Tine. Une autre incohérence, selon elle est que des ministres qui ont été mis en quarantaine du Conseil des ministres, après leur retour de voyage de Paris, ont tenu des CRD.Face à ce « manque de vigilance », elle a appelé les Sénégalais à être regardant, car cette maladie est une grande menace pour le pays et pour tout le monde entier.« Aucun cas testé positif n’a été déclaré samedi », a rassuré le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Aloyse Waly Diouf, en faisant le point de la situation sur le coronavirus au Sénégal. Il a ajouté que les résultats des deux cas suspects enregistrés pour cette journée sont « négatifs ».Le premier patient à avoir été testé positif à ce nouveau virus, un ressortissant français de 33 ans résidant à Dakar, a été déclaré guéri vendredi, selon les autorités sanitaires sénégalaises. Il a subi deux tests qui se sont avérés négatifs, a expliqué le même jour le Dr Aloyse Waly Diouf, par ailleurs directeur de cabinet du ministre de la Santé.Il était soigné au service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann avec trois autres personnes contaminées, dont un Français de 80 ans et son épouse, et une ressortissante britannique travaillant pour les Nations unies. Ces trois derniers patients sont encore soignés dans cet hôpital, et leur état de santé reste ‘’stable’’, selon Aloyse Waly Diouf.Dans le reste du monde, le nombre de cas de coronavirus dépasse désormais les 100.000 et plus de 3.500 décès ont été recensés dans 95 pays et territoires, à ce jour.