Lutte contre le coronavirus : échanges téléphoniques entre Macky Sall et Ouattara, puis avec Macron

J'ai également eu un échange fructueux avec le Pdt @EmmanuelMacron. Nous sommes convenus d'harmoniser nos plans de lutte contre la #Covid19 et surtout d'étudier les moyens de résilience économique et sociale de l'Afrique face à la pandémie et à ses effets sur le plan structurel.

— Macky Sall (@Macky_Sall) April 2, 2020



Macky Sall a, en outre, fait part de sa conversation avec le président français Emmanuel Macron. Ils se sont convenus d'harmoniser leurs plans de lutte contre la #Covid19 et surtout d'étudier les moyens de résilience économique et sociale de l'Afrique face à la pandémie et à ses effets sur le plan structurel.« J'ai également eu un échange fructueux avec le Pdt@EmmanuelMacron. Nous sommes convenus d'harmoniser nos plans de lutte contre la #Covid19 et surtout d'étudier les moyens de résilience économique et sociale de l'Afrique face à la pandémie et à ses effets sur le plan structurel », a ajouté M. Sall.