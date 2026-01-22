L’équipe nationale du Sénégal de football serait- elle exposée à d'éventuelles sanctions ?

Non aucune en principe

L’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN, au Maroc a été révélatrice des intentions et des non-dits longtemps dissimulés.



Les imprudences et immixtion du Président de la FIFA



Le président de la Fédération internationale de Football Association (FIFA) monsieur GIANNI INFANTINO a condamné « le comportement de quelques joueurs sénégalais et des membres du staff et a demandé à la Confédération africaine de Football à prendre les mesures appropriées. »



Monsieur Gianni infantino à travers cette prise de position a commis une double faute



1° Son statut de président de la FIFA, de l’instance internationale dont les deux fédérations sont membres, lui impose une neutralité dans l’appréciation de faits qui ne sont pas portés devant de la FIFA.



2° Monsieur Infanto était dans les tribunes en qualité d’invité de marque de la CAF, instance régionale autonome ; en conséquence il a violé le devoir de réserve attendue d’un hôte et la courtoisie qui sied en de pareilles circonstances.



La Fédération marocaine de Football ne pouvait espérer meilleur que la position exprimée en haute et intelligence voix le président de la FIFA en défaveur du Sénégal.



La portée de la fédération marocaine



La fédération royale marocaine de football a donc décidé de déposer plainte auprès des instances de football internationales contre le Sénégal après « le retrait de l’équipe nationale du terrain ». Instances internationales du football ? Lesquelles ?



Au-delà des prises de positions émotionnelles, des uns et des autres pour des intérêts et des enjeux que le communs des férus du ballon rond ignore, cette plainte ne pourra prospérée.



Rappelons les faits, avant d’interroger les textes de la CAF relatifs à l’organisation de la phase finale de Coupe Africaine des Nations (CAF) par rapport aux incriminations imputées à l’équipe nationale de football du Sénégal.



LES FAITS DE MATCHES



1° A la 92 minute, le Sénégal marque un but non validé par l’arbitre pour une « faute » qui serait commise avant l’action finale. Malgré les contestations des joueurs sénégalais, l’arbitre refuse d’aller consulter la VAR. Le jeu reprend.



2° Une phase litigeuse se produit dans la surface de réparation du Sénégal consécutive à un corner en faveur du Maroc. La défense sénégalaise dégage le ballon mais le joueur marocain accoste l’arbitre ; réclame une faute, insiste fortement et ce dernier accepte d’aller consulter la VAR.



Les joueurs sénégalais constatant une absence d’équité flagrante dans le traitement des deux équipes, refusent de poursuivre le jeu. Les esprits se chauffent.



3° Le coach sénégalais, rappelle les joueurs à regagner les vestiaires. Cette réaction n’est que la conséquence des faits de jeux ci-dessus rappelés.



Cependant, tous les joueurs sénégalais n’ont pas réintégré le vestiaire. Finalement, le coach et le reste de l’équipe reviennent sur le terrain et le match se poursuit ; le pénalty tiré, la fin du temps règlementaire sifflée ; les prolongations jouées et le Sénégal marque l’unique but de la partie.



Avant de procéder à l’analyse des dispositions règlementaires de la CAF, relatives à l’organisation de la phase finale de la CAN retenons que



1° Le titre de vainqueur de la CAN 2025 est définitivement acquis par le Sénégal ;



2° Aucune sanction pouvant pour empêcher le Sénégal de participer à la prochaine coupe du monde ne peut être prise.



La plainte du Maroc appréciée vis-à-vis des textes de la CAF



La plainte de la Fédération royale marocaine auprès de la CAF et de la FIFA porte sur « le retrait de l’équipe du Sénégal du terrain ».



Quelles les attributions et compétences de la CAF et de FIFA pour connaitre de ce litige ?



Pour La CAF



L’article 82 qui traite le retrait d’une équipe dispose : « Si, pour n’importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l’autorisation de l’arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Il en est de même pour les équipes préalablement disqualifiées par décision de la CAF ».



Cette disposition n’est pas applicable au Sénégal, pour les raisons suivantes :



1° Il s’agissait juste d’un incident de match non susceptible de rendre impossible la reprise du jeu.



2° A aucun moment l’arbitre central, n’a demandé au coach du Sénégal s’il refusait de reprendre le match. C’est une exigence avant de mettre fin à la rencontre.



3° Après une suspension d’environ 15 minutes, le match avait repris son cours jusqu’à son terme ;



4° La cérémonie protocolaire a consacré le Sénégal équipe championne de la 35 édition de la CAN Maroc 2025.



5° Le Sénégal n’est pas la première équipe à sortir du terrain, regagner les vestiaires après des incidents intervenus en cours de jeu et revenir poursuivre le match.



La jurisprudence la plus emblématique, » la sortie de l’Argentine lors du match contre le Brésil à la coupe du Monde Qatar 2022. » n’avait valu aucune sanction à l’Argentine.



Au regard des dispositions du règlement de la CAF, aucune sanction ne devrait être infligée à l’équipe nationale de football du Sénégal, sauf si des décisions sans fondement, venues d’ailleurs sont soufflées dans les oreilles de la CAF. A ce moment le Sénégal sera fondé à évoquer la jurisprudence Argentine.



Cependant, il ne faut pas être naïf, cette plainte à défaut d’atteindre sa cible première, l’équipe nationale de football du Sénégal, pourra ramener comme trophée, des sanctions disciplinaires de membres de l’encadrement technique, si les dirigeants ne réagissent pas fermement et refuser de s’engager dans un compromis qui plus tard fragilisera sa position.



Pour la FIFA



Il s’agit plutôt d’une agitation, d’une pression sur l’instance régionale la CAF, d’une tentative de contenir les frustrations de l’opinion publique marocaine. La fédération marocaine de football sait parfaitement qu’une plainte devant la FIFA ne pourra prospérer parce que la FIFA ne peut pas connaitre de litiges nés de compétitions organisées par les confédérations. L’organisation de la CAN échappe à son champ de compétence de la FIFA.



Il importe cependant, de savoir, si le Sénégal n’est pas fondé à porter plainte contre la Fédération marocaine devant les instances de la CAF pour manquement à ses devoirs de sécurité et de protection des acteurs ?



Beaucoup de manquements ont été notés au cours de la finale



Le comportement de certains joueurs, des ramasseurs et des stadiers doit être documentés et transmis aux instances disciplinaires de la CAF.



Massamba Seck/ Marketing Stratégie Conseils









