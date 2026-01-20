Réception officielle des champions d’Afrique au Palais : le FDR répond favorablement à l’invitation du Président Diomaye Faye

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a annoncé avoir répondu favorablement à l’invitation officielle à prendre part à la réception des « Lions » champions d’Afrique, prévue devant le Palais de la République, en présence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, à l’issue de la parade populaire dans les rues de Dakar.



Dans sa réaction, le FDR précise avoir accepté cette invitation au nom de l’unité nationale qui rassemble tous les Sénégalais. Le Front dit également sa fierté face à cette belle victoire de l’équipe nationale lors de la 35ᵉ édition de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, un sacre qui honore l’ensemble de la nation.