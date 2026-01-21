Kédougou : trois (3) individus interpellés pour trafic de drogues et vente illicite de médicaments

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Kédougou, rattachée à l’OCRTIS, a procédé, le 20 janvier 2026, à l’arrestation de trois individus impliqués dans une affaire de détention et de trafic de substances psychotropes, notamment du « kush », ainsi que pour « vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien ».
Selon la Police nationale, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic dans le village de Ségoto, situé à proximité de la frontière malienne.
Les investigations ont permis de localiser plusieurs points de vente de kush et de Tramadol. Après une reconnaissance des lieux, une intervention coordonnée a conduit à l'arrestation des suspects et à la saisie de 566 comprimés de Tramadol et de 451 paquets de kush.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.
Selon la Police nationale, cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic dans le village de Ségoto, situé à proximité de la frontière malienne.
Les investigations ont permis de localiser plusieurs points de vente de kush et de Tramadol. Après une reconnaissance des lieux, une intervention coordonnée a conduit à l'arrestation des suspects et à la saisie de 566 comprimés de Tramadol et de 451 paquets de kush.
Les mis en cause ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.
Autres articles
-
Rémunération pour copie privée : Diomaye Faye renforce la protection des artistes et annonce les États généraux de la culture
-
Lutte contre l'orpaillage clandestin : importante saisie de matériel à Bambadji
-
Incidents Finale CAN: Quand l’émotion et l’arbitraire tentent de remplacer le droit (Par Landing DIÉMÉ)
-
Afrique de l'Ouest et centrale : 12 pays de la région face à une crise humanitaire sans précédent
-
Propagation de fausses informations après la finale de la CAN 2025 : le CORED exhorte les médias au professionnalisme