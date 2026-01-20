Ousmane Sonko reçoit Serge Ekué : la BOAD réaffirme sa confiance au Sénégal

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, ce mardi 20 janvier 2026, Serge Ekué, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), annonce la Primature.
Les échanges ont porté sur les dossiers techniques de la coopération entre les deux parties, avec un accent particulier mis sur le secteur de l’énergie, précise la même source.
La BOAD, acteur majeur de la communauté financière, a réaffirmé sa confiance au Sénégal et son engagement à accompagner le pays dans ses projets de développement.
