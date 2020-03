Lutte contre le covid-19 : Etat d'urgence sanitaire et couvre-feu nocturne au Mali

Un couvre-feu est également annoncé. Il sera, selon le président malien, « rigoureusement appliqué de 21H00 à 5H00 du matin, jusqu'à nouvel ordre, et ce à compter de ce jeudi 26 mars 2020 à 0H00 ».



Il a également annoncé la fermeture des frontières terrestres "sauf au frêt et au transport de marchandises". Les marchés resteraient ouverts.



Un peu plus tôt, les autorités maliennes avaient annoncé avoir enregistré les deux premiers cas confirmés de coronavirus dans le pays. Il s'agit de deux Maliens rentrés de France mi-mars.



Les experts estiment que le Mali est particulièrement exposé à la pandémie, notamment en raison des violences jihadistes et des conflits intercommunautaires qui l’ensanglantent depuis 2012.



Malgré le risque sanitaire autour de la pandémie du covid-19, le président malien a confirmé que les élections législatives auraient bien lieu ce dimanche 29 mars, dans le respect scrupuleux des mesures barrières. Le gouvernement fera tout pour qu'il en soit ainsi, a-t-il assuré.



Ces élections ont été repoussées à maintes reprises.