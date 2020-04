Lutte contre le covid-19 : les migrants Sénégalais venus d'Europe alertent

Les migrants sénégalais de retour au pays, et ressortissants de la région de Thiès, s’indignent des difficiles conditions de vie dans lesquelles se trouvent actuellement les Sénégalais vivants en Europe. En confinement depuis plus d’un mois, avec des conséquences économiques désastreuses. Ils ont fait face à la presse pour inviter l’Etat du Sénégal à prendre au sérieux cette situation pour des mesures d’assouplissements.



« La crise est partout, elle est générale. Nous devons prendre des mesures. À l’heure actuelle, l’Etat devrait prendre les mesures idoines pour sensibiliser les gens, recruter les jeunes qui vont faire face à la pandémie. Les frontières sont poreuses, et le pays n’a pas ces moyens de faire face à certain taux (de personnes contaminées). À deux cent, trois cent, on peut gérer. Mais à un certain niveau, je pense que ça sera alarmant », a indiqué Pape Diakhaté leur porte-parole.



Selon lui, ce n’est pas parce qu’on a quitté l’Europe, qu’on est épargné.