Lutte contre le tabagisme: 8 ans après son vote, la loi anti-tabac est en "panne" au Sénégal

Des démarches pour faire respecter la loi, mais en vaine...



Depuis le vote de cette loi, la Ligue n’a pas baissé les bras. D’après son président, des démarches ont été faites pour faire appliquer la loi, mais en vaine. « On a fait des démarches. Nous avons un décret et un arrêté qui sont dans le circuit gouvernemental depuis 3 ans. Nous n'arrivons même pas à les situer. C'est à dire le décret qui doit sortir le tabac des boutiques. Ce décret aurait réglé beaucoup de problèmes ».



Par ailleurs, M. Gaye regrette le fait que le tabac soit vendu un peu partout dans le pays et à n'importe coin des rues. « Il y a une table où on vend du tabac, même devant les écoles. Ce décret aurait réglé ce problème. Parce que ça stipule que comme les pharmacies, voilà le point de vente pour le tabac. Et l'avantage de ce point de vente est que n'importe qui ne pourra pas y accéder. Aujourd'hui les enfants ont la possibilité d'entrer dans les boutiques pour acheter du tabac. On n'arrive même pas à nous dire où se trouve ce décret ».



Rien qu'à Dakar, nous avons 400 salons à chicha



L’autre chose qui vient s’ajouter à la lutte contre le tabagisme, c’est chicha, une pipe à eau de taille variée, destinée principalement à fumer du tabac ou de l'essence de fruits. Elle est populaire dans diverses régions du monde. Selon l'OMS, elle serait fumée quotidiennement par plus de 100 millions de personnes, principalement chez les plus jeunes (15-20 ans) qui la fument aussi lors d'occasions spéciales.



Au Sénégal, la Listab a dénombré 400 salons à Dakar, fréquentés par des jeunes. « Nous avons un arrêté qui doit réglementer la chicha dans le pays. Rien qu'à Dakar, nous avons 400 salons à chicha, fréquentés par les jeunes. Il faut qu'on alerte sur la chicha. Il faut que les gens comprennent qu'elle est plus dangereuse que le tabac classique ».



Il ajoute : « Quand on fait une séance de chicha, il faut considérer que vous avez fumé 100 cigarettes. Je ne pense pas que les jeunes savent cela. C'est au moins 20 ou 50 jeunes qui sont autour de l'appareil de la chicha dans les salons. La difficulté est qu'ils se partagent une seule pipe. Imaginez parmi ces gosses là qu'il y ait un ou deux qui ont des maladies contagieuses. Tout le monde va choper. Les jeunes doivent être plus conscients. Et nous en appelons à la responsabilité des parents., mais aussi à celle de l'État qui prend une partie de la prise en charge des maladies ».



Poursuivant, notre interlocuteur a aussi évoqué la cherté du soin des maladies causées par le tabac. Certes les gens parlent de taxes sur le tabac, mais il a fait savoir que « l'État ne récolte que 24 milliards FCFA à chaque année sur l'industrie du tabac ». Alors qu’il prend en charge des maladies qui sont causées par le tabac à hauteur de 100 milliards FCFA sinon plus. Sans oublier les ménages sénégalais qui perdent chaque année 122 milliards FCFA. « Vous pensez que c'est tenable ? Nos pays n'ont pas les moyens de cette situation. Il faut que tout le monde soit conscient. Les maladies causées par le tabac sont tellement graves que les nos Etats ne peuvent pas prendre en charge, à fortiori les familles. Si quelqu'un d'une famille à une maladie comme le cancer par exemple, la famille cherche à le soigner en mobilisant tous les moyens et sans être sûr qu'elle réussira à le soigner. Ce qui va accroître la pauvreté dans le pays et les maladies », a-t-il prévenu.