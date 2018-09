Lutte contre le terrorisme: la CIA serait présente dans le nord-est du Niger

La CIA, l’agence de renseignement américaine, s’apprêterait à lancer des attaques de drones depuis Dirkou, c’est ce qu’affirme le New York Times. Selon le quotidien américain, la CIA utiliserait déjà cette base depuis le mois janvier. Le journal cite des autorités locales. Et surtout, l’un de ses reporters affirme avoir assisté à plusieurs décollages de nuit de ces petits avions gris. L’administration du président Trump serait en train d’intensifier sa présence au nord-est du pays pour lutter contre les islamistes dans la région.



Une information crédible, affirme Peter Pham, vice-président de l’Atlantic Council, un think tank américain, spécialisé dans les relations internationales : « La plupart des chercheurs reconnaissent que les Américains opèrent, non seulement au départ de Niamey, mais également depuis le nord-est du pays. Et ce dans le cadre des efforts de la communauté internationale pour lutter contre les terroristes qui se trouvent en Libye mais aussi au Sahel. De plus une base opérationnelle située plus au nord-est du Niger est tout à fait logique si l’on regarde une carte. »



« Faux », répond Niamey. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense ont démenti la présence d’une base américaine à Dirkou, et démenti l’utilisation des drones américains depuis ce petit aéroport situé à 1 300 km de la capitale.



Pour l’instant, les Américains opèrent depuis Niamey et devraient bientôt être présent à Agadez ajoute le ministre nigérien de la Défense.