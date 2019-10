Lutte contre le terroriste: les chefs de l'Etat de l'Uemoa décident de donner plus de 299 milliards FCFA

Les chefs d'Etat de l'Union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) ont décidé de donner plus de 299 milliards FCFA pour la lutte contre le terrorisme en Afrique. La décision a été prise ce jeudi lors d'une réunion à Dakar, présidée par le président Macky Sall et son homologue du Bénin.



Cette rencontre "fait suite à la réunion de concertation des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa du 13 septembre dernier à Ouagadougou, sur la situation sécuritaire au sein de l’Union". La réunion, qui se tient au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), réunit "les ministres en charge des Forces armées, des Finances, ainsi que les chefs d’état-major généraux des Forces armées des pays membres de l’Uemoa".