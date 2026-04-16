Modernisation maritime : Le Port de Dakar déploie son système intégré à Ziguinchor

Le Port autonome de Dakar (PAD) prend officiellement les commandes du port de Ziguinchor pour instaurer une gestion unifiée des infrastructures maritimes nationales. Ce jeudi 16 avril 2026, le Directeur général du PAD, Waly Diouf Bodian, a procédé à l'installation du nouveau chef de département du port régional, marquant ainsi une étape clé dans la création d'un système intégré incluant également les ports de Kaolack, Saint-Louis et Ndakhonga.







Face aux réticences locales concernant un pilotage centralisé depuis la capitale, Waly Diouf Bodian a défendu un modèle de coordination conforme aux standards internationaux. Il a affirmé que le pays ne peut plus se permettre de rester dans une stagnation historique et que le port de Dakar possède les moyens logistiques nécessaires pour changer la donne. Selon lui, l'intérêt national doit primer pour transformer ces infrastructures en véritables leviers de développement, créateurs d'emplois et d'activités pour la Casamance.







Le programme de modernisation s'appuie sur deux engagements majeurs. D'une part, le renforcement de la capacité nautique, en collaboration avec l'ANAM, pour réaliser les aménagements permettant l'accès à des navires de plus grand gabarit. D'autre part, le déploiement d'une expertise logistique accrue pour améliorer la fluidité et l'efficacité des opérations au profit des commerçants et de la Chambre de commerce locale.







Le Directeur général a insisté sur une démarche inclusive, assurant que le changement se fera en toute intelligence avec les acteurs régionaux. Cette nouvelle gouvernance doit permettre au Sénégal de disposer d'un réseau portuaire performant et connecté, capable de rivaliser sur la côte ouest-africaine tout en offrant de nouvelles opportunités économiques à la région Sud.

