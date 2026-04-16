Sécurité hydrique : l’initiative « Water Forward » pour « un milliard de personnes d'ici 2030

Le Groupe de la Banque mondiale a lancé l'initiative « Water Forward », une plateforme mondiale visant à renforcer la sécurité hydrique pour « un milliard de personnes d'ici 2030 ».
Alors que « 4 milliards de personnes souffrent de pénurie d'eau » et que cette ressource soutient environ « 1,7 milliard d'emplois dans le monde », ce projet entend harmoniser les réformes politiques et les financements pour pallier le manque d'investissements et la fragilité des infrastructures.
Pour le président Ajay Banga, l'enjeu est « Lorsque les systèmes d’approvisionnement en eau fonctionnent, les agriculteurs produisent, les entreprises fonctionnent et les villes attirent les investissements ».
Le cœur de cette stratégie repose sur des « accords nationaux sur l'eau », engageant déjà « 14 pays » à mener des réformes institutionnelles pour créer des projets « prêts à accueillir des investissements ».
A l’occasion du lancement de l'initiative « Water Forward »,, le Sénégal a présenté, à Washington, son programme « Compact Eau 2026-2030 », qui a l'ambition de faire de « l’eau un pilier central de la trajectoire de développement économique et social du Sénégal ».
Alors que « 4 milliards de personnes souffrent de pénurie d'eau » et que cette ressource soutient environ « 1,7 milliard d'emplois dans le monde », ce projet entend harmoniser les réformes politiques et les financements pour pallier le manque d'investissements et la fragilité des infrastructures.
Pour le président Ajay Banga, l'enjeu est « Lorsque les systèmes d’approvisionnement en eau fonctionnent, les agriculteurs produisent, les entreprises fonctionnent et les villes attirent les investissements ».
Le cœur de cette stratégie repose sur des « accords nationaux sur l'eau », engageant déjà « 14 pays » à mener des réformes institutionnelles pour créer des projets « prêts à accueillir des investissements ».
A l’occasion du lancement de l'initiative « Water Forward »,, le Sénégal a présenté, à Washington, son programme « Compact Eau 2026-2030 », qui a l'ambition de faire de « l’eau un pilier central de la trajectoire de développement économique et social du Sénégal ».
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