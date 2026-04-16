Coopération bilatérale : Le Sénégal et Monaco signent un accord-cadre stratégique

La République du Sénégal et la Principauté de Monaco ont franchi une nouvelle étape dans leurs relations diplomatiques avec la signature d'un accord-cadre de coopération ce mardi 14 avril 2026. Ce texte, paraphé lors de la visite officielle de la ministre monégasque des Relations extérieures, Isabelle Berro-Amadeï, couvre des domaines essentiels tels que le développement social, l’accès à la santé, l’éducation, ainsi que la formation et l’insertion professionnelles.







Accueillie la veille par le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Amadou Chérif Diouf, la cheffe de la diplomatie monégasque a réaffirmé l'engagement de la Principauté au Sénégal, particulièrement dans les secteurs de l'environnement et de la santé. Les deux délégations ont souligné leur convergence de vues sur le renforcement du multilatéralisme et le principe du co-développement.







Au-delà des axes traditionnels, les échanges ont ouvert des perspectives prometteuses dans le domaine du sport. Le ministre sénégalais a notamment mis en avant l'opportunité que représentent les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 pour enrichir ce partenariat bilatéral. Cette visite consacre ainsi l'excellence d'une coopération diversifiée, orientée vers l'humain et les enjeux futurs de la jeunesse.

