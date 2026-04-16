Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Lutte : le point de presse d’Ada Fass annulé après le décès d’un proche



Lutte : le point de presse d’Ada Fass annulé après le décès d’un proche
Le point de presse d’Ada Fass, initialement prévu ce jeudi à l’école Manguiers de Fass, a finalement été annulé.
 
Après la sortie médiatique d’Eumeu Sène la veille, à l’école Apix de Pikine Guinaw Rails, le lutteur de l’écurie Fass Benno devait à son tour s’adresser à ses supporters ce jeudi, à trois jours de leur affrontement. Mais les fans n’ont pas pu assister à cette rencontre.
 
Selon son entraîneur Père Coundoul, cité par Wiwsport, cette annulation est due au décès d’un proche du lutteur.
 
Le rendez-vous est désormais fixé à dimanche à l’Arène nationale, où Ada Fass affrontera Eumeu Sène.
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 16 Avril 2026 - 20:12


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter