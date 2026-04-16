Lutte : le point de presse d’Ada Fass annulé après le décès d’un proche

Le point de presse d’Ada Fass, initialement prévu ce jeudi à l’école Manguiers de Fass, a finalement été annulé.
Après la sortie médiatique d’Eumeu Sène la veille, à l’école Apix de Pikine Guinaw Rails, le lutteur de l’écurie Fass Benno devait à son tour s’adresser à ses supporters ce jeudi, à trois jours de leur affrontement. Mais les fans n’ont pas pu assister à cette rencontre.
Selon son entraîneur Père Coundoul, cité par Wiwsport, cette annulation est due au décès d’un proche du lutteur.
Le rendez-vous est désormais fixé à dimanche à l’Arène nationale, où Ada Fass affrontera Eumeu Sène.
Après la sortie médiatique d’Eumeu Sène la veille, à l’école Apix de Pikine Guinaw Rails, le lutteur de l’écurie Fass Benno devait à son tour s’adresser à ses supporters ce jeudi, à trois jours de leur affrontement. Mais les fans n’ont pas pu assister à cette rencontre.
Selon son entraîneur Père Coundoul, cité par Wiwsport, cette annulation est due au décès d’un proche du lutteur.
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