Lutte : le point de presse d’Ada Fass annulé après le décès d’un proche

Le point de presse d’Ada Fass, initialement prévu ce jeudi à l’école Manguiers de Fass, a finalement été annulé.



Après la sortie médiatique d’Eumeu Sène la veille, à l’école Apix de Pikine Guinaw Rails, le lutteur de l’écurie Fass Benno devait à son tour s’adresser à ses supporters ce jeudi, à trois jours de leur affrontement. Mais les fans n’ont pas pu assister à cette rencontre.



Selon son entraîneur Père Coundoul, cité par Wiwsport, cette annulation est due au décès d’un proche du lutteur.



Le rendez-vous est désormais fixé à dimanche à l’Arène nationale, où Ada Fass affrontera Eumeu Sène.