Lutte contre le trafic de faux billets : deux faussaires arrêtés à Keur Massar par la gendarmerie

Dans le cadre de la lutte contre la délinquance et la contrefaçon des faux billets de banque, la brigade de recherches de Keur Massar a procédé, ce 13 février 2025 à 22 h, à l'arrestation de deux faussaires et à la saisie d'un important lot de billets noirs d'une contrevaleur estimée à plus de deux milliards de francs CFA en coupures.



Par ailleurs, le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la Division Communication de la gendarmerie nationale a fait savoir que les investigations se poursuivent