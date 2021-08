Lutte contre les Inondations : Antoine Felixe Diome lance du plan ORSEC

À signaler que le plan national ORSEC comprend un État-major de Commandement et les groupes opérationnels suivants :

– liaisons et transmissions ;

– police, circulation et renseignement ;

– secours et sauvetage ;

– soins médicaux et entre-aide ;

– transport et travaux ;

– informations et relations publiques.

Décret n° 93-1288 du 17 novembre 1993 adoptant le plan national d’organisation des secours (ORSEC) Recueil des textes de la déconcentration 2.

L’État-major du Commandement est placé sous l’autorité du Ministre de l’Intérieur.



Il comprend :

– le Directeur de la Protection civile, Président du comité de gestion des moyens ;



– le Commandant du Groupement national des Sapeurs-pompiers, Directeur des secours.



Il peut s’adjoindre toute autre personne dont les compétences sont jugées nécessaires.



Le Ministre de l’Intérieur depuis le début du lancement du plan Orsec l'État a déployé 50 Hydro et motopompes



Un comité national dont la composition est fixée par décret assiste le Ministre de l’Intérieur dans sa tâche de supervision des opérations de secours. Il est particulièrement chargé d’élaborer la politique d’organisation des secours au plan national, notamment les modes de financement des opérations de secours, la détermination des priorités d’intervention, la mobilisation des moyens et le suivi de l’évolution du sinistre.



Un comité de gestion des moyens est créé pour assurer le recensement et la mise à jour permanente du plan national ORSEC.



Point de Situation du Gouverneur de Dakar:

Renforcer les moyens et accompagné le dispositif de pompage surtout au niveau de la banlieue.

Nous pensons avec le lancement du plan Orsec la situation va changer d'ici quelques jours.



SG du ministère de l'eau de l'assainissement : demander des moyens pour l'ONAS pour les motopompes,les tuyaux et entres autres.



DG Onas: la mise en place des stations de pompage des eaux.



Au niveau des parcelles Assainies stations installer aussi des stations de pompage des eaux usées.



Au niveau des zones de captage l'eau a baissé , avec des débordements des maisons et des routes.



Au niveau de Diaga Mbaye: Acquisition des groupes électrogènes et tuyaux.



Directeur de la prévention des inondations :



- Travaux à Sipres en cours...

- Dans les Régions : Kaffrine, Bakel (besoin d'appui en renforçant les moyens et besoin de Bassin,Passy avec quartier de Léona.



- Mettre en place des brigades mobiles et renforcer des motopompes.



DG ADM: la phase d'urgence de PROGEP 2 ((travaux en cours), engagement des entreprises pour renforcer les travaux.

-Renforcer les dispositions mise en place par le brigade des sapeurs pompiers.



l'entreprise a eu à réaliser 2800m de canalisation.



la phase du PROGEP 2 est de 160 milliards, l'état du Sénégal avait débloqué 15 milliards pour la phase d'urgence,

En 2021: 7,5 milliards ont été alloués pour réaliser des canaux et pompages avec bnsp.



Le ministre Oumar Guèye : niveau satisfaisant des réalisations , difficultés avec la présence d'habitat ,donc il faut sécurisé avant de Continuer.

Pour la situation de Ucad 1 et 2 : deux réseaux sont cassés sur 3 ,donc Ucad 1 seul reste exutoire et Ucad 2 pas d'eau potable.



Pour U 9 des Parcelles Assainies et de leur massar : besoins d'augmenter la capacité de pompage.



DG AGEROUTE: Préservation du réseau routier sur les Points névralgiques (VDN , autoroute, Stations de pompage.



DG de Météo : Rappel du cumul des pluies début du mois d'août, situation exceptionnelle à une semaine.



Perspective: Semaine calme au nord et au centre .



DG de Budget :



2021: ressources internes de l'état : du point de l'anticipation ( 27,8 milliards) sont adaptés jusqu'à 83% , pas d'instance de paiement pour les inondations, reste plus de 4 milliards à payer suivant l'engagement.

Pour le Matrice Action Prioritaire : Budget de 1,7 milliards dont 850 millions mobilisés, reliquat sera payé , 500 millions disponibles

dès demain lundi.

Pour keur massar: AE 15 milliards dont 7,5 en CP pour 2021 dont 83% payés.

Pour le plan Orsec : mobilisation des crédits dans les meilleurs délais,attente de validation des besoins.



Ressources externes :



Service National d'hygiène : signature de protocole avec Onas pour le traitement des bassins, demander de la carte des zones inondées pour identification, éviter des maladies hydriques, demande d'appui pour achat de produits phyto et carburant.