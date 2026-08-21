Lutte contre les inondations : 50 motopompes remises au sous-préfet et aux sapeurs-pompiers des Parcelles Assainies

Face à la récurrence des inondations aux Parcelles Assainies, la directrice de cabinet adjointe du président de la République, Fatou Kiné Diakhaté, a remis ce jeudi 20 août 2026 un lot de 50 motopompes au sous-préfet et aux sapeurs-pompiers afin de renforcer le dispositif de lutte contre les inondations.



« Nous sommes en période hivernale et qui dit hivernage dit également risques d’inondation. Aux Parcelles Assainies, nous avons des points bas et, au fil des années, le problème persiste », a déclaré Fatou Kiné Diakhaté.



Selon elle, des solutions structurelles sont nécessaires pour venir à bout durablement des problèmes d’assainissement dans la zone. « Il faut effectivement des solutions structurelles pour régler durablement ces problèmes d’assainissement, qui ne concernent pas uniquement les eaux pluviales, mais également les eaux usées. Pratiquement douze mois sur douze, nous sommes confrontés à des difficultés d’assainissement aux Parcelles Assainies », a-t-elle souligné.



La responsable a annoncé une tournée dans les 20 unités que compte la commune. « Nous allons donc remettre un lot de 50 motopompes au sous-préfet. Mais nous allons également entamer une tournée dans chacune des 20 unités que compte la commune des Parcelles Assainies. Une motopompe sera remise à chaque délégué de quartier. C’est l’objet de cette tournée », a-t-elle expliqué.



Cette initiative vise également à engager une réflexion avec les populations sur des solutions durables aux problèmes d’inondation et, plus largement, aux difficultés d’assainissement.



Les conclusions de ce forum seront transmises aux autorités ministérielles afin de leur permettre de mieux cerner les besoins du territoire ainsi que les solutions proposées par les populations, directement confrontées à ces difficultés tout au long de l’année.



De son côté, le sous-préfet des Parcelles Assainies, Mahmoudou Ba, a salué ce geste. « Ces équipements vont nous servir dans le dispositif de lutte contre les inondations au niveau de l’arrondissement des Parcelles Assainies », a-t-il déclaré.



L’autorité administrative a rappelé que la lutte contre les inondations reste une opération parfois imprévisible, notamment en raison de l’intensité variable des précipitations. « Tout ce qui peut donc constituer une valeur ajoutée est le bienvenu », a-t-il ajouté.



« Nous tâcherons de faire bon usage de ces motopompes et de les mettre à la disposition des sapeurs-pompiers, qui sont les maîtres d’œuvre des opérations de lutte contre les inondations dans l’arrondissement des Parcelles Assainies », a confié le sous-préfet.



Le sous-préfet a enfin remercié les autorités et les populations des quatre communes de l’arrondissement Grand-Yoff, Parcelles Assainies, Patte d’Oie et Cambérène pour leur engagement et leur mobilisation face aux inondations.