Préqualification olympique FIBA 2026 : le Sénégal quitte la compétition sur une troisième défaite face aux Philippines

Le Sénégal a conclu son parcours au tournoi de préqualification olympique féminin FIBA 2026 sur une troisième défaite consécutive. Opposées aux Philippines lors de leur dernier match de la phase de groupes, les Lionnes se sont inclinées de justesse sur le score de 79 à 75, au terme d'une rencontre disputée jusqu'aux dernières secondes.



Malgré ce revers, plusieurs joueuses sénégalaises ont livré des prestations remarquables. Cierra Dillard a une nouvelle fois été la principale arme offensive de son équipe avec 25 points. Khadija Faye a confirmé son excellent tournoi en compilant 14 points, 7 rebonds et 1 contre, tandis que Ndioma Kane a apporté sa contribution avec 14 points, 6 rebonds et 2 passes décisives.



Avec trois défaites en trois sorties, le Sénégal quitte la compétition sans avoir réussi à décrocher son billet pour les demi-finales. Les Lionnes devront désormais se tourner vers l'Afrobasket 2027, où une place dans le dernier carré leur permettra de rester en course pour une qualification aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.