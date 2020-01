Lutte contre les inondations : le Sénégal bénéficie d'une subvention de 10 milliards FCFA

L'État du Sénégal est déterminé à en finir avec les inondations sur le plan national. Avec le concours de l'Agence française de développement (Afd), il bénéficie d'une subvention de 10 milliards FCFA du Fonds vert pour le climat (Fvc). Le projet dénommé Projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (Pgiis) sera lancé ce jeudi.



Ce projet vise a entre autres objectifs, de mettre en place une politique nationale de gestion intégrée des inondations urbaines dans une perspective de réduction du risque de catastrophe et de résilience urbaine, d'améliorer la connaissance du risque au niveau national, d'optimiser la planification et la conception des infrastructures, pour réduire la vulnérabilité du territoire.



Mais aussi, à renforcer les capacités de suivi métrologique en temps réel pour une meilleure prévention des risques et à consolider la gouvernance transversale de la gestion intégrée pour assurer un dialogue de qualité avec les institutions impliquées.



Les résultats attendus sont entre autres, la mise en ouvre d'un système d'information géographique de cartographie du risque d'inondations à l'échelle nationale et d'une cartographie détaillée sur les zones urbaines les plus exposées et la proposition de mesures structurelles d'un système de surveillance et d'alerte dans la périphérie de Dakar.



Avec ce projet, l'État s'attend également au développement d'outils pour la priorisation et la conception des infrastructures de drainage des eaux pluviales et la mise en oeuvre d'un plan de communication institutionnelle.