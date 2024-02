Lutte : le CNG innove avec une Coupe du Sénégal

Le président du Comité national de gestion de lutte (CNG), Bira Sène et son équipe veulent faire une grande innovation dans l’arène en mettant en place une coupe du Sénégal. D’après L’Observateur, le tournoi est en gestation.



« Le CNG (Comité national de gestion) de lutte a décidé de tenir la Coupe du Sénégal des écuries. On a saisi toutes les écuries d’un Sénégal, et on attend leur retour. Dans les propositions, il est retenu de cibler toutes les écoles de lutte du Sénégal pour une compétition de lutte avec frappe et de lutte sans frappe, avec des catégories qui seront définies », explique le vice-président du CNG dans le journal L’Observateur.



Meïssa Ndiaye confie que l’option privilégiée est de démarrer durant la présente saison de lutte (2023-2024) car poursuit-il : « Nous sommes en train de nous donner tous les moyens pour qu’elle se tienne cette année ».



A l’en croire, il « n’y aura aucune incidence sur l’organisation d’autres tournois dont celui dédié au drapeau du chef de l’État ».



« D’abord, le drapeau du chef de l’État se tient un week-end, et ensuite, ça concerne les régions. Alors que la Coupe du Sénégal va se tenir pratiquement toute une saison, et ça concerne toutes les écuries du Sénégal. C’est une compétition qu’on va organiser sur l’ensemble du territoire, et les phases de poule peuvent se tenir dans n’importe quelle région du pays », indique-t-il.



D’après Meïssa Ndiaye, pas moins de 150 écuries ont été contactées.