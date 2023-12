Lutte : le combat Ama Baldé-Gris Bordeaux encore reporté

Le combat du 7 janvier 2024 n’aura plus lieu. Le quotidien sportif Sunu Lamb annonce le report du combat Gris Bordeaux - Ama Baldé. La meme source rapporte que c'est le pensionnaire de l’écurie Falaye Baldé qui a introduit un certificat médical sur la table du Comité national de gestion (CNG) de lutte.



C’est le troisième report du combat entre le Tigre de Fass et le fils de Falaye Baldé. Ficelé depuis août 2022, il était initialement prévu le 5 février 2023 avant qu’il ne soit reporté à cause de la blessure de Ama Baldé.



Reprogrammé le 9 juillet, Gris Bordeaux s’était blessé au coude. Ce qui lui a permis de déposer un certificat médical auprès du CNG pour attester de son indisponibilité. Cette fois-ci, c’est autour de Ama Baldé de repasser à l’infirmerie.