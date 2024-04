Lutte traditionnelle : les phases finales du Drapeau du Chef de l'Etat prévues du 9 au 12 mai

Les phases finales du Championnat de Lutte Traditionnelle sans Frappe du Drapeau du Chef de l'Etat auront lieu du 09 au 12 Mai à Mbour, selon un communiqué. « Les délégations sont attendues le Jeudi 09 Mai 2024 à partir de 16 Heures. Chaque région devra déposer une liste de dix (10) lutteurs dont cinq (05) titulaires et cinq (05) remplaçants après sa sélection suite à des épreuves qualificatives et le Code de lutte Africaine sera appliqué lors de cette compétition », lit-on dans le document.



Selon le Comité national de gestion de lutte (CNG), les phases finales seront composées de :

Onze (11) lutteurs, dont cinq (05) Séniors correspondant aux catégories de poids suivantes 66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg et +100 kg. Six (06) lutteurs pour la petite catégorie (03 garçons et 03 filles) correspondant aux catégories d'âge et de poids entre 2008 (55kg), 2009 (50kg) et 2010 (45kg).

Quatre (04) encadreurs dont le Président du CRG, le DTR, 02 Entraîneurs.