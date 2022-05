Lycée de Pekesse: les domiciles des enseignants attaqués et saccagés par des élèves

La violence en milieu scolaire a, depuis quelque temps pris des proportions inquiétantes. Après les saccages constatés l’année dernière dans des établissements du pays, un fait d’une gravité extrême s’est déroulé à Pekesse (région de Thiès). Des élèves ont attaqué et saccagé les domiciles des enseignants à cause d’un de leurs camarades sanctionné pour avoir triché.



Pour rappel le Conseil de discipline du lycée de Pékesse (Thiés), s'est réuni vendredi dernier pour le cas d'indiscipline d’un éléve qui n'a pas la moyenne lors du premier semestre. Voulant duper ses professeurs, celui-ci a voulu qu'une autre personne récupère son bulletin. Un subterfuge que le surveillant dudit lycée a décelé.



Par la suite, il a catégoriquement refusé de remettre le bulletin de note à l'élève qui s’est mis à le menacer et à l’injurier, allant même jusqu'à l'attaquer, nous apprend notre source. À en croire cette dernière, la mère de l’élève, qui est venue ce vendredi au lycée de Pékesse a également menacé le surveillant et les enseignants tout en soutenant que « son fils a le droit d'être impoli et que ça ne regarde personne ».



Ne s’arrêtant pas là, l'élève mis en cause a envoyé des menaces via Whatsapp a un autre surveillant, faute de quoi il a été exclu du lycée de Pékesse. En soutien à leur camarade de classe renvoyé, les élèves du lycée sont sortis semer le trouble dans les gens, malgré la présence des gendarmes. Ils ont par la suite envahi la maison des professeurs pour y jeter des pierres, avant d’être dispersés par les gendarmes. Plusieurs dégâts matériels sont noté.



Les images des saccages