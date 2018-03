Lyon : Ferland Mendy est suivi par Didier Deschamps

Très en vue cette saison avec son club Lyon, le Franco-sénégalais, Ferland Mendy enchaîne les bonnes prestations. Ce qui lui a valu son classement dans le 11 type de la semaine dernière en Ligue 1 française.



Le coach Aliou Cissé est très intéressé par le joueur et a même révélé avoir discuté avec lui. « C’est vrai que j’ai discuté avec Ferland d’une possibilité de jouer pour le Sénégal. J’en ai aussi parlé à sa famille, mais je garde espoir. Je ne veux pas aussi lui mettre la pression parce qu’il n’est pas encore prêt », avait soutenu Cissé le 2 mars dernier à l’occasion de la publication des 30 joueurs devant affronter l’Ouzbékistan le 23 mars au Casablanca et la Bosnie le 27 au Havre.



Seulement, il n’est pas le seul à suivre le jeune de 22 ans. En effet, selon le quotidien L’Equipe le coach français Didier Deschamps aussi suit « les performances de Ferland Mendy ».

Justement, cette information pourrait être clarifiée ce jeudi parce que c’est aujourd’hui que le coach de l’équipe française publie sa liste pour les matchs amicaux contre la Colombie et la Russie.