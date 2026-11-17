À la veille du huis clos accoucheur du fameux compromis, le centre culturel franco-cambodgien de Phnom Penh a sponsorisé un spectacle prometteur et annonciateur de la suite des évènements : les Fourberies de Scapin de Molière.



Jouée par des artistes asiatiques, à 12 heures de vol de l’Hexagone, cette pièce comique a trouvé un supplément de drôlerie à travers l’accent chantonnant des Khmers.



Cette prestation bien inspirée (la comédie de Molière) a préfiguré le compromis malbâti et abâtardi qui est né de la fausse collision et de la réelle collusion entre Emmanuel Macron et Paul Kagamé lors du 20éme Sommet de la Francophonie.



Pour faire passer la pilule et son corollaire (un bonus de deux ans en faveur de Mme Louise Mushikiwabo), une tension artificielle est créée, un moment, entre Kigali et Paris.



Une demande voire une injonction est adressée au Président du Rwanda. Un vrai écran de fumée destiné à crédibiliser la France aux yeux du noyau dur et fâché de la Francophonie – la majorité des pays africains vraiment d’expression française – à l’opposé du Rwanda dont le Président (cynique et moqueur) s’est exprimé en anglais devant ses pairs francophones.



Au demeurant, l’idée d’un bonus de deux ans octroyé à la Rwandaise circulait, depuis des mois, dans les hautes sphères de l’OIF et parmi des journalistes français réputés proches de l’Élysée. Par conséquent, la surprise n’est point totale pour les analystes bien informés.



Mais confrontés à l’insurrection diplomatique de la République Démocratique du Congo et à une réelle et croissante réticence dans le bloc fissuré des 26 États d’Afrique, les deux larrons en foire francophone (Macron et Kagamé) ont révisé le bonus à la baisse.



Hormis la collusion mal masquée entre les Présidents français et rwandais, ce sont les postures de deux États africains qui ont cristallisé l’attention des observateurs, à savoir les soutiens fermes et sans reculs de la Côte d’Ivoire et de Djibouti.



En effet les Présidents Alassane Ouattara et Ismaël Omar Guelleh ne sont ni jeunes ni écervelés. Ils sont réfléchis et froids. Leurs pays gardent les liens militaires les plus étroits avec la France. L’exercice aéroterrestre et naval GEX 2026, en cours, a établi son PC à Abidjan. Preuve que leurs appuis au Rwanda sont souterrainement téléguidés et secrètement validés par Paris.



Ainsi, la Comédie de Molière et les turpitudes de Macron ont marqué le Sommet de l’OIF à Phnom Penh : le tour est bien joué ; et le coup a bien porté.



Il va sans dire que le Président Senghor bouge convulsivement dans sa tombe. Certes, c’est un géographe qui a inventé le mot. Mais c’est le grammairien et politique Léopold Sédar Senghor qui a donné à la francophonie, un essor institutionnel.



Aujourd’hui, c’est le très anglophone Paul Kagamé qui, devant des francophones médusés, régente l’héritage commun aux anciens chefs d’État Habib Bourguiba, Diori Hamani, Norodom Sihanouk et…Senghor.





Au train où vont la théorie et la pratique de l’élargissement de la francophonie, les horizons linguistiques seront bientôt l’esperanto et le volapük, des langues hybrides dont se moquait le Général De Gaulle dans un autre contexte.



Question irrépressible : que fait le pays de Senghor ? La Diplomatie sénégalaise fait de son mieux. Les ressources humaines sont foisonnantes et de qualité. L’appareil diplomatique est rodé.



Malheureusement la chienlit et le bordel politico-institutionnels qui prévalent au Sénégal ne mettent pas assez de vent dans les voiles de la goélette.



La voix du Sénégal porte difficilement à l’extérieur ; car la politique intérieure et la politique étrangère s’influencent mutuellement.



Les échos et les images que la communauté internationale reçoit du Sénégal, ne favorisent pas une montée en puissance diplomatique, en dépit des efforts du Ministre et des Ambassadeurs.