Émigration irrégulière:De Bouna Wade au naufrage de Lompoul (Par Ballé PREIRA)

En 1999, le Sénégal découvrait avec émotion l’histoire de Bouna Wade, un jeune compatriote qui avait miraculeusement survécu après s’être caché dans le train d’atterrissage d’un avion reliant Dakar à Lyon. Son périple avait révélé au grand jour le rêve d’ailleurs qui habitait déjà une partie de notre jeunesse. Mais quelques mois plus tard, déterminé à partir coûte que coûte, il tenta une nouvelle traversée clandestine à bord d’un vol Dakar-Abidjan.



Cette fois, il n’y survécut pas. Son corps fut retrouvé lors d’un contrôle de routine dans le train d’atterrissage de l’appareil à l’aéroport d’Abidjan. Son destin tragique demeure l’un des symboles les plus marquants de ce phénomène de jeunes prêts à risquer leur vie dans l’espoir d’un avenir meilleur. Le fléau du « partir coûte que coûte » a pris une dimension tragique dans les années 2000 avec la multiplication des départs en pirogue vers l’Europe.



Vingt-sept ans après l'histoire de Bouna Wade, l'actualité nous rappelle que la tragédie continue. Le naufrage survenu au large de Lompoul, qui a coûté la vie à trente-neuf de nos compatriotes en route vers l'Europe, rappelle avec une brutalité insoutenable l'ampleur d'un drame qui ne cesse de se répéter. Derrière les chiffres se cachent des vies brisées, des familles endeuillées et des rêves engloutis dans les profondeurs de l'océan.

Une fois encore, le Sénégal pleure ses enfants.



Mais combien de naufrages faudra-t-il encore pour provoquer une prise de conscience collective à la hauteur de cette catastrophe humaine ? À force de voir les mêmes embarcations surchargées et les mêmes familles plongées dans le deuil, le risque est grand que nos consciences s’habituent à l’inacceptable. Pourtant, rien n’est normal dans la mort de jeunes femmes et hommes qui prennent la mer au péril de leur vie dans l’espoir d’un avenir meilleur. Chaque embarcation qui disparaît emporte avec elle une part des forces vives de notre nation.



L’émigration irrégulière n’est pas seulement un phénomène migratoire. Elle est le symptôme d’un profond malaise économique, social et moral. Elle traduit le désespoir d’une jeunesse qui finit par croire que son avenir ne peut s’écrire qu’ailleurs.



Les patrouilles maritimes et le renforcement des contrôles demeurent indispensables, mais ils ne sauraient, à eux seuls, mettre fin au phénomène. Tant que les causes profondes de l’émigration irrégulière ne seront pas traitées, les départs en pirogue continueront d’apparaître faussement comme une issue de dernier recours, alimentant ainsi les réseaux clandestins qui prospèrent sur le durcissement des politiques migratoires et la restriction des voies légales de mobilité.



Il est également impératif de lutter avec la plus grande fermeté contre les passeurs. Tirant profit de la détresse et des espoirs de milliers de jeunes, ces réseaux criminels les exposent sciemment à des traversées souvent fatales. Leurs auteurs doivent être systématiquement traqués, poursuivis et sanctionnés avec toute la rigueur de la loi.



Cependant, l’approche sécuritaire ne saurait constituer l’unique réponse. Les inégalités de développement et la concentration des opportunités économiques dans certaines régions du monde alimentent naturellement les mouvements migratoires. Depuis toujours, les populations se déplacent à la recherche de meilleures conditions de vie.



Mais nous aurions tort de faire porter l’entière responsabilité de cette situation à l’extérieur. Nous devons également interroger nos propres insuffisances. Lorsque les politiques publiques peinent à créer suffisamment d’emplois, à offrir des formations adaptées et à soutenir l’entrepreneuriat, le sentiment d’absence de perspectives gagne du terrain.



À cela s’ajoute la pression sociale du « Tekki ». Dans l’imaginaire collectif, partir en Occident demeure encore, pour beaucoup, le chemin le plus rapide vers la réussite. Cette perception alimente le mythe d’un eldorado où l’argent et les opportunités seraient facilement accessibles. La réalité se révèle pourtant souvent beaucoup plus difficile. Le véritable défi consiste donc à réhabiliter la valeur du travail, de l’effort, de la patience et de l’entrepreneuriat local.



À la jeunesse sénégalaise, il faut adresser un message de vérité et d’espoir. Les nations qui inspirent aujourd’hui le monde ont bâti leur prospérité grâce au travail, à l’innovation, à l’éducation et à la persévérance sur plusieurs générations. Rien ne nous interdit d’emprunter cette même voie.



Notre avenir ne peut être abandonné aux vagues de l’Atlantique. Il doit être construit ici, dans nos villes, nos villages, nos entreprises, nos universités et nos exploitations agricoles. Le Sénégal a besoin de l’énergie, de la créativité et de l’engagement de sa jeunesse.



La meilleure réponse à l’émigration irrégulière demeure le développement. Il faut investir davantage dans l’éducation, la formation professionnelle, l’agriculture, l’industrie, l’innovation et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets. Il faut surtout restaurer l’espoir.



L’avenir de l’Afrique ne se construira ni dans les eaux de l’Atlantique ni dans les centres de rétention aux frontières de l’Europe ou de l’Amérique. Il se construira sur notre continent, à travers la bonne gouvernance, la création d’opportunités économiques et la valorisation de nos ressources humaines.



Le drame de Lompoul doit être un électrochoc. Nous ne pouvons plus compter les morts après chaque naufrage puis attendre la prochaine tragédie. Chaque victime nous interpelle sur notre capacité collective à offrir un horizon à notre jeunesse. Vaste et nécessaire chantier !



Ballé Preira



NB : Ce texte s’inscrit dans la continuité d’une contribution que j’avais publiée en 2015(Destination Le Paradis, par ici l’Enfer) à la suite du tragique naufrage du 19 avril au large de la Libye avec plus de 800 morts dont plusieurs de nos compatriotes. Plus d’une décennie plus tard, les mêmes causes continuent malheureusement de produire les mêmes drames.