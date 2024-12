MANIPULATION PSYCHOSOCIALE ET L’INGÉNIERIE SOCIALE DE CERTAINS JURISTES SÉNÉGALAIS (Par Papa S Traoré, Journaliste)

FAUSSE RELATION ENTRE RÉGIMES ET JURIDISME DES JURISTES AU SÉNÉGAL



QUI EST JURISTE ?



Toute personne qui possède de grandes connaissances juridiques, ou qui rédige des ouvrages juridiques, ou qui exerce une profession juridique, ou qui parle de droit, ou titulaire d'une licence en droit, peut être considérée comme juriste.



Le cas du Sénégal en est un idiome de contraire parce que le nombre de profanes Imposteurs est supérieur au nombre de juristes légaux.



MANIPULATION DES ARCANES JURIDIQUES



Les articles juridiques tirés des codes au Sénégal, atteignent un niveau de manipulation incontrôlable dans l’espace public.



Ce dernier est sans doute dominé par une majorité écrasante de doués, mais illettrés en matière de juridisme. En réalité, le droit n'est pas tombé du ciel, c'est nous qui l'avons créé.



Mais néanmoins, des ambiguïtés textuelles, des fausses interprétations, des jeux de mots, des facultés de débats inutiles, animent les lettrés.

Il s'agit d'un fameux système de manipulation pour la défense des vainqueurs.



Au Sénégal, tous les régimes précédents émeuvent les populations à la conduite d'une justice équitable et transparente. C’est un vraisemblable discours largement implanté dans les locaux intelligibles des cerveaux.



Mais, c'était juste une méthode de séduction et un moyen de réjouissance qu’ils ont utilisée pour camoufler la judiciarisation des faux dossiers politiques.



La compétence de la somme des examens de réduction a été épousée par un petit groupe de pression, protégé par un état mineur.



JEUX DE JURIDISME DANS L'ESPACE PUBLIC ET GUERRE D'OPINIONS ENTRE JURISTES



Des juristes partiaux, déséquilibrés de leur fonction et position, occupaient l’espace public, jouant le faux lion pour remplir le compte des vainqueurs. C’est la promotion définitive de la justice des vainqueurs.



À ce niveau, l’éthique et la déontologie qui appartenaient aux journalistes et aux juristes, deviennent art martial contre toute valeur ajoutée. C’est la naissance du nouveau type de journaliste et juriste.



Selon les faits actuels, ces dernières semaines de la fin de cette année 2024, mon cher peuple sénégalais a savouré d'une supercherie politico-juridique remplie de défaillances.



Des juristes politiciens et des voix autorisées, discréditent les textes interprétatifs mais subversifs, troublant l’ordre des conscients.



Insultant l’intelligence des sénégalais par des faux prétextes appuyant sur les textes. Une théâtralisation sérieuse de la sacralité des esprits juridiques,



Il n'y a que des paradoxes dans la nomenclature des codes juridiques. Cependant Des réformes juridiques sont attendues avec impulsion majeure.



Par ce qu’aucune rupture politico-juridique et politico-judiciaire n’a été prouvée. Le pouvoir judiciaire reste toujours dépendant du cordon ombilical de son exécutif.



La justice est divisée comme la Presse.



Journalistes du pouvoir, Juristes du pouvoir. Juristes de l'opposition, journalistes de l'opposition.

Où est la souveraineté du peuple ?



Certains juristes utilisent le diable comme témoin de leurs projets de destruction. D’autres se reconnaissent plus doués, plus réfléchis, plus conscients et plus avertis que tout être adamique.



Malgré tout, Ils ont réussi à séduire certains optimistes orthodoxes alors qu'ils ne font que parloter, trainant d'une mature ignorance.



Combien de juristes naissent par jour par heure, par minute et par seconde ?



Combien de chroniqueurs qui se disent juristes fixent le soleil en plein jour et croient de n’avoir rien vu ?



Combien de médiocres juristes usurpent la fonction ?



Combien d’imposteurs juristes manipulent l’opinion publique ?