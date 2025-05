MMA : Ada Fass enchaîne une nouvelle victoire face à Mano Israel

Adama Correa, plus connu sous le nom d’“Ada Fass”, a signé une nouvelle victoire éclatante en MMA ce samedi face au Burkinabé Mano Israel.



Le combattant sénégalais a dominé son adversaire dès les premières secondes, enchaînant les frappes et les low kicks, jusqu’à le contraindre à l’abandon en moins de deux minutes.



Six mois après avoir entamé sa carrière professionnelle par une victoire contre Dominique Dago, Ada Fass confirme tout son potentiel avec ce deuxième succès convaincant dans l’octogone.