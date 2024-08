MMA : Francis Ngannou va effectuer son retour dans la cage pour « rendre hommage » à son fils

Après un passage par la boxe anglaise, Francis Ngannou fera son retour aux arts martiaux mixtes (MMA) le 19 octobre, deux ans et demi après son dernier combat, avec l’envie de « rendre hommage » à son fils Kobe, mort en avril à l’âge de 15 mois.



« Je me suis demandé si je ne devais pas raccrocher les gants. Mais j’ai réalisé que je n’avais pas eu la chance de combattre pour mon fils et là ça va être le cas », a déclaré le Camerounais de 37 ans lors d’une conférence de presse à Washington jeudi 22 août.



« J’ai décidé que j’allais continuer à me battre pour lui et je pense que c’est le meilleur moyen de lui rendre hommage », a-t-il poursuivi.



Francis Ngannou remontera dans la cage face au Brésilien Renan Ferreira, champion de la Professional Fighters League (PFL), le 19 octobre à Ryad, plus de deux ans et demi après son dernier combat de MMA remporté face au Français Ciryl Gane pour conserver son titre de champion des lourds de l’Ultimate Fighting Championship (UFC, considérée comme la plus puissante ligue encadrant le MMA).





En janvier 2023, Ngannou avait quitté avec fracas l’UFC avant de rejoindre quatre mois plus tard la PFL, qui lui permet de combattre en boxe anglaise en parallèle des arts martiaux mixtes.



Pour ses débuts en boxe en octobre 2023, Ngannou était passé tout près de l’exploit en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori, au tapis au troisième round mais s’était incliné sur une décision partagée - et controversée - des juges.