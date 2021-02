MU : Anthony Martial encore victime de racisme sur les réseaux sociaux

Face à West Bromwich Albion, Manchester United n’a pas pu faire mieux que match nul (1-1). Titulaire pour cette rencontre, Anthony Martial a été la cible, une nouvelle fois, de commentaire raciste sur son compte Instagram après la rencontre.



Ce n’est malheureusement pas la première fois que l’international français est victime de racisme sur ses réseaux sociaux. Face à Sheffield, il avait déjà été la cible de commentaire raciste sur son compte Instagram tout comme Axel Tuanzebe et Marcus Rashford. C'était une nouvelle fois le cas ce dimanche. Facebook, propriétaire d’Instagram, a confirmé avoir fait supprimer les textes haineux par ses modérateurs. Il y a quelques jours de cela, les Red Devils avaient co-signé un courrier avec d’autres clubs (Liverpool, Manchester City…) pour dénoncer une fois de plus le racisme sur les réseaux sociaux et le laxisme de ces derniers.