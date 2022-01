MU : Donny van de Beek rembarre Newcastle

Si Newcastle a déjà recruté Kieran Trippier et Chris Wood depuis le 1er janvier dernier, le club du Tyneside n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Eddie Howe le sait : pour arracher le maintien en Premier League, l'actuel 19ème du classement va devoir renforcer de manière conséquente ses rangs. En ce sens, un milieu de terrain ainsi qu'un défenseur central devraient débarquer du côté de St James' Park d'ici le 31 janvier.



The Telegraph explique que les Magpies ont d'ailleurs tenté de se faire prêter Donny van de Beek (24 ans), en cruel manque de temps de jeu à Manchester United. Mais le milieu néerlandais a éconduit la proposition de Newcastle, notamment en raison de la dangereuse position occupée par Allan Saint-Maximin et ses partenaires en championnat. Le quotidien anglais ajoute que la piste Georginio Wijnaldum (31 ans, PSG), qui vient de se blesser, reste d'actualité aux yeux de la direction du club anglais.