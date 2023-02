MU fait peur à toute l’Angleterre, Liverpool prépare un échange fou avec l’AC Milan

Manchester United is back



Manchester United met de plus en plus toute la presse anglaise à ses pieds. «Des pleurnichards aux gagnants», après presque 6 ans de disette, les Red Devils remportent enfin un titre comme on peut le voir sur la Une du Daily Telegraph. C’est la League Cup que l’on retrouve dans les mains de Bruno Fernandes et Varane. Cette victoire en finale à Wembley contre Newcastle (2-0), c’est surtout la victoire d’Erik ten Hag pour le quotidien Manchester Evening News. «Il a complètement transformé l’équipe» peut-on y lire. Il a fait «sa première danse» comme le titre le Daily Mirror. Mais le coach néerlandais a déclaré qu’il veut «de meilleures raisons de danser encore», un titre de champion d’Angleterre et l’Europa League peut-être. C’est donc que «le commencement» estime The Sun. Le tabloïd anglais met aussi sur sa Une Ten Hag aux côtés de Sir Alex Ferguson. La légende écossaise a félicité le manager d’United. De son côté, le Daily Express met en lumière la recrue phare de l’été, Casemiro, le roi Casemiro plus précisément. Le Brésilien a lancé le match avec un but de la tête et comme l’écrit si bien le journal, il est «l’un des hommes clés de la réussite de MU». Le Daily Express met aussi en avant «les larmes des Toon». Newcastle n’a plus gagné un trophée majeur en Angleterre depuis 54 ans.



Rafael Leão pour Luis Diaz



En Italie, d’après le site Calcio Mercato, Liverpool veut s’offrir les services de Rafael Leão. Pour convaincre l’AC Milan de laisser partir le prodige portugais, les Reds vont proposer de l’échanger contre Luis Diaz. Évalué à environ 80 millions, le joyau colombien plaît à Maldini, le directeur sportif de Milan. Cependant, le club italien privilégierait un transfert sec, proche de 120 à 150 millions. Liverpool est prévenu. D’ailleurs, selon Fichajes, Mohammed Salah serait tenté par un départ. L’ailier égyptien serait prêt à quitter Liverpool cet été si le club ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.



Kylian Mbappé éteint le Vélodrome



Du côté de la presse française, pour le quotidien La Marseillaise, il y a eu un «coup de froid parisien sur l’OM». «En dépit d’un stade Vélodrome plein à craquer et survolté, les Olympiens ont complètement calé face au PSG de Mbappé et Messi avec une défaite 3-0» écrit le quotidien. Et pour La Provence, «quelle claque !» Le PSG était trop fort pour les Olympiens estime le journal régional, qui assure que «le club phocéen a fait une croix sur le titre, avec maintenant 8 points de retard». Puis tous les journaux de l’Hexagone s’accordent à dire, que l’homme de la soirée, c’est Kylian Mbappé, 2 buts et une passe décisive, «le Français a éteint Marseille et transcende Paris» écrit Le Parisien. «Planète Mbappé» titre L’équipe, qui nous rappelle que KM7 est entré dans l’histoire du club. Avec ses 200 buts, c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG à égalité avec Edinson Cavani. Mais bon, Mappé n’a que 24 ans, et il a encore pas mal de matches à jouer avec Paris.