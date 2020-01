MU : le domicile d’Ed Woodward vandalisé

Ed Woodward, le vice-président exécutif de Manchester United, a payé les pots cassés de la situation du club. Plusieurs fans mécontents des performances mancuniennes ont vandalisé son domicile. Selon le Mirror, entre 20 et 30 individus cagoulés étaient présents et l’un d’entre eux a été aperçu sur une vidéo publiée sur internet en train de jeter une fusée par-dessus le portail. Selon les medias britanniques, le dirigeant de MU et sa famille n’étaient pas chez eux au moment des faits. Dans un communiqué, Manchester United a puni fermement ces attaques et laissé entendre que des mesures de taille seront prises.



« Les fans qui expriment leur opinion sont une chose, les dommages criminels et l’intention de mettre leur vie en danger en sont une autre. Il n’y a tout simplement aucune excuse à cela. Nous travaillons avec la police de Manchester pour identifier les auteurs de cette attaque injustifiable. » En attendant de retrouver les auteurs de ces faits, le club devra espérer un retournement de situation ce soir à Manchester City, match comptant pour la demi-finale retour d’EFL Cup. Après avoir perdu 3-1 au match aller, les Red Devils sont contraints de créer l’exploit.



Foot Metrcato