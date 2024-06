Mac de Mbour : avec l'aide de leurs téléphones portables, deux présumés meurtriers s’évadent de la prison

L'évasion spectaculaire de deux présumés meurtriers de Marie Rosalie Ngom, une Sénégalo-allemande brutalement assassinée à Somone le 5 janvier 2023, reste encore vivante dans les mémoires.



Arrêtés le lendemain du meurtre brutal de Marie Rosalie Ngom, une dame de 75 ans, M.M. D. et Boye Sérère ont réussi à s'évader de la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Mbour. M.M. D. un jeune homme de 21 ans avec un passé criminel lourd, n'a passé que 20 jours en détention avant de disparaître dans la nature.



D’après le quotidien L’Observateur, il s'est échappé en compagnie de Boye Sérère, détenu dans une autre cellule et également poursuivi pour un meurtre.



Ainsi, selon le journal, c'est grâce à leurs téléphones portables que les deux malfaiteurs ont bien planifié leur évasion. Sans attirer l'attention de leurs codétenus, encore moins des gardes pénitentiaires, les deux détenus ont escaladé le lendemain, vers 4 heures du matin, les murs de la prison de Mbour.



Depuis plus d'une année, M. M. D. et son acolyte Boye Sérère sont activement recherchés par les forces de l'ordre.